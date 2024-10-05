Флорида, США, 5 октября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена проявила безразличие к американцам на фоне разрушительного урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточные штаты страны. Об этом 4 октября заявил член Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США от Аризоны Пол Госар.

Иван Шилов ИА Регнум

«Слово «позор» не способно в достаточной степени описать то, что происходит в пострадавших от шторма регионах. Федеральная помощь отсутствует», — указал конгрессмен-республиканец в беседе с «РИА Новости».

По словам Госара, вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отвернулась от американцев в самый тяжёлый момент, перенаправив необходимые пострадавшим штатам денежные средства на помощь нелегальным мигрантам.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября ураган «Хелен» вышел на сушу американского штата Флорида, приведя к обесточиванию более миллиона домов в регионе. Согласно шкале ураганов Саффира — Симпсона, урагану «Хелен» со скоростью ветра более 225 км/ч присвоена четвёртая категория опасности из пяти возможных. По официальным данным от 4 октября, число погибших из-за урагана «Хелен» превысило 200 человек.

Ураган «Хелен», считающийся самым смертоносным ураганом, обрушившимся на материковую часть США со времён урагана «Катрина» в 2005 году, затронул юго-восточные штаты США. Наибольшие разрушения выявлены в Вирджинии, Флориде, Джорджии, Теннеси, Южной Каролине и Северной Каролине. К оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий урагана Пентагон привлёк тысячи военнослужащих Национальной гвардии, сотни транспортных средств, лодок и десятки вертолётов.