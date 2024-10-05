Москва, 5 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. За месяц с момента открытия станции метро «Потапово» Сокольнической линии ей воспользовались больше 400 тыс. пассажиров. Об этом 5 октября в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«Она улучшила транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова», — отметил столичный градоначальник.

По его словам, время в пути для жителей двух районов сократилось вплоть до 40 минут ежедневно. Также новая станция позволила на 30% разгрузить «Новомосковскую» на красной ветке.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Собянин принял участие в церемонии открытия новой станции «Потапово». Он подчеркнул, что новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги.

Позднее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что станцию построили менее чем за три года. При её строительстве закупили более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, чтобы обеспечить подачу теплового воздуха. Оборудование разместили на кровле станции.