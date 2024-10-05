Москва, 5 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Рост рождаемости в России ожидается в 2035 году, благодаря увеличению в стране количества женщин детородного возраста. Об этом прогнозе сообщили в аналитической записке 5 октября эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

ИА Регнум

Специалисты отметили, что в 2023 году общее количество рождений детей в России составило 1,265 млн. Это минимальный показатель с начала 2000-х. По итогам первых шести месяцев 2024 года в стране родилось 600 тыс. детей, то есть негативная тенденция продолжилась.

При этом число рождений на одну женщину за последние годы мало меняется, и ожидается, что показатель останется на одном уровне в среднесрочной перспективе. Поскольку в период с 2035 по 2045 год прогнозируется увеличение количества детородного возраста, то это должно привести и к росту рождаемости.

Эксперты РАНХиГС также отметили, что коэффициент рождаемости в России оказался устойчивым к сложным временам в 2022 и 2023 годах. В прошлом году он составил 1,41 рождений на женщину, что соответствует уровню Швеции, Норвегии, Нидерландов и Чехии, а также превышает показатели в Австрии, Финляндии, Греции и Польше.

«Эксперты института отмечают, что во многих странах средний возраст матери при появлении первого ребенка уже относительно высок, и резервы для «наверстывания» отложенных по разным причинам рождений невелики», — говорится в материале газеты «Коммерсантъ».

В России первого ребёнка в среднем рожают в 26,2 года, поэтому велика возможность отложенных рождений. При этом с 2000-х годов растёт доля вторых и последующих рождений, отметили специалисты.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 5 сентября заявил о необходимости добиться, чтобы в стране стало модным иметь много детей. Он напомнил о временах, когда в России в семьях было по 10 человек.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина 6 сентября призвала начать «специальную демографическую операцию» для повышения рождаемости в России. Она также заявила о необходимости создать соответствующую дисциплину, которая будет изучать этот вопрос, и готовить для нее специальные кадры.