Владивосток, 6 сентября, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Для повышения рождаемости в России необходимо провести «специальную демографическую операцию», заявила глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Олег Елков/ТАСС

«Как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — процитировало её «РИА Новости».

Останина отметила важность создания предмета для изучения демографической политики, так как необходимо выпускать специальные кадры для работы в этом направлении. Депутаты решили обратиться в правительство о создании центра подготовки.

Депутат считает, что демографические проблемы нужно начинать решать с молодых семей, при этом нужно также поддерживать тех, у кого уже родились дети. В качестве положительного примера она привела Сахалин, где детям из многодетных семей предоставили право поступать вне конкурса на бюджетное обучение.

«Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну», — сказала Останина.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить устойчивый рост рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он назвал приоритетными задачи в сферах демографии и поддержки семей с детьми и поручил продлить до конца 2030 года соответствующие меры господдержки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле заявила, что в России есть все необходимые экономические и другие предпосылки для улучшения ситуации с рождаемостью. По её мнению, в стране может начаться «демографическая весна».

В июле ИА Регнум стало известно, что вице-премьер России Татьяна Голикова подготовила материалы, в которых говорится о планах правительства повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. По данным Росстата, в 2023 году этот показатель составил 1,41.