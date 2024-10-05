Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Среди оставшихся в городе Угледаре Донецкой Народной Республики мирных жителей есть молодёжь и дети. Об этом 5 октября рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки российских войск «Восток» с позывным Шаман.

РИА Новости

По словам военного, на данный момент практически во всём жилом секторе города есть мирные жители.

«Русскоговорящие из них большинство, также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — процитировало его слова ТАСС.

Шаман добавил, что сейчас военные армии России выжидают удобного момента для ликвидации мирных жителей в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны официально объявило об освобождении Угледара от киевских боевиков. Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска оказывают помощь 115 мирным жителям, оставшимся в городе.

В оборонном ведомстве 5 октября рассказали, что более 100 мирных жителей Угледара пока невозможно эвакуировать. Отмечалось, что военные армии России привозят им продовольственные продукты и воду.