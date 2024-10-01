Дамаск, 1 октября, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В результате атаки Военно-воздушных сил армии Израиля на западные районы Дамаска в сирийский столице вспыхнул сильный пожар. Об этом 1 октября сообщила радиостанция Sham FM.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, израильские военные начали нанесение авиаударов по столице Сирии одновременно с началом своей военной операции в Ливане.

Уточняется, что самолёты ВВС Израиля четыре раза выпустили ракеты по городу, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Из-за этого также в районе вилл на проспекте Меззе, расположенном неподалёку от парка Хадикат-эль-Фарансия, вспыхнул сильный пожар. Сотрудники противопожарных служб ведут работы по ликвидации возгорания, на место также прибыли автомобили скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября стало известно, что три мирных жителя погибли и ещё девять получили ранения в результате атаки Израиля на Дамаск. Отмечалось, что при израильской атаке также погибла сирийская журналистка Сафаа Ахмад.

Ранее в этот же день стало известно, что не менее 12 человек погибли и ещё несколько пострадали после удара армии Израиля по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. По данным СМИ, активность израильских военных в Газе снизилась после начала их борьбы с ливанским шиитским движением «Хезболла».