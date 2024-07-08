Вашингтон, 8 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу, согласно разрабатываемым обновлённым военным планам, потребуется дополнительно от 35 до 50 бригад, чтобы отразить возможное «нападение» со стороны России. Об этом со ссылкой на анонимный военный источник сообщило агентство Reuters.

Sergei Grits/AP/ТАСС

Собеседник издания уточнил, что в каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих. При этом он отметил, что их формирование может столкнуться с серьёзными трудностями.

Источник отказался раскрыть какие-либо подробности, добавив, что это «секретные» планы НАТО.

Официальный представитель НАТО заявил, что военные планировщики определили подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса.

Отмечается, что пока непонятно, откуда военный блок возьмёт необходимое количество людей для формирования такого числа бригад. Это может быть сделано за счёт перевода войск из других регионов и дополнительного набора.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ряд европейских политиков заявлял о подготовке Европы к возможному вооружённому конфликту с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Россией и Европой в скором времени может вспыхнуть война. При этом он отметил, что конфликта якобы можно избежать, если усилить поддержку Киева. Французский лидер также призвал к укреплению обороны Европы.

О возможной угрозе для западных стран 17 апреля заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала организацию разрабатывать и производить следующее поколение военной техники, способной обеспечить победу в боевых действиях.

4 апреля Грант Шэппс, бывший тогда министром обороны Великобритании, призвал страны НАТО задуматься о будущем альянса, потому что мир якобы вступил из послевоенного в предвоенный период. По его мнению, угроза для НАТО якобы исходит от России, Ирана, Китая и КНДР, а для её сдерживания альянсу стоит продолжать оказывать помощь Киеву и увеличивать военные расходы.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений. Он добавил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, притом не по вине Москвы.

У России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса, заявила 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, добавила дипломат.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 февраля подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность РФ, то мгновенно получат адекватный ответ.

В марте глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр заявил об отсутствии признаков того, что Россия планирует вторжение в какую-либо из стран НАТО.