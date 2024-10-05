Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Украинские военные понимали, что Угледар придётся сдать, и заранее к этому подготовились, вывозя из города вооружения и ценную технику. Об этом 5 октября сообщило ТАСС со ссылкой на замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

Ashley Chan/Global Look Press

«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче. У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения. Какие-то особенно ценные для них радиолокационные установки. Всё это было оттянуто. Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — рассказал Шаман.

Впрочем, как передавало ИА Регнум, 5 октября Министерство обороны РФ сообщило, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики заполучили трофейную западную технику и вооружения, брошенные украинскими военными. Российские вооружённые силы обнаружили боеприпасы, бесшумные минометы, автоматические гранатометы производства Турции и США, а также стрелковое вооружение.

Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. При штурме группировка российских войск «Восток» провела обходной манёвр, нанесла удары с флангов и взяла в клещи Угледар. Это дало возможность прорвать оборону украинских формирований и освободить город.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 октября заявил, что освобождение Угледара показало мощь российского оружия и подтвердило бессмысленность поставок Киеву военной помощи Вашингтона. Он также назвал это событие впечатляющей победой российского духа.