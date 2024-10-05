Ставрополь, 5 октября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Сирия заинтересована во вступлении в БРИКС, и Дамаск направил соответствующую заявку. Об этом 5 октября сообщил посол республики в России Башар Джаафари на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» в Железноводске Ставропольского края.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — процитировал его ТАСС.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что лидеры более 20 стран уже подтвердили своё участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября. Всего приглашения направили в 36 государств.

Как передавало ИА Регнум, Азербайджан 20 августа официально подал заявку на вступление в БРИКС. 2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что соответствующую заявку подала Турция.

Президент России Владимир Путин 5 сентября сообщил, что более 30 государств проявляют готовность к сотрудничеству с БРИКС, а некоторые — к вступлению в объединение. Он также назвал новых членов экономического блока самодостаточными странами с быстроразвивающимися экономиками, со своей самобытной культурой.

В БРИКС входят десять стран: РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия, присоединившиеся с 2024 года.