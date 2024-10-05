Вашингтон, 5 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Пересмотр Вашингтоном позиции по украинскому кризису даст возможность оперативно начать переговоры, при этом некоторые страны Европейского союза должны осознать, что без России никакие переговоры невозможны. Об этом 5 октября спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил в интервью CNN Turk.

ТАСС

«Один из основных способов обеспечить мир — пересмотр Вашингтоном своей позиции по этому вопросу, тогда возможно будет оперативно организовать стол переговоров. Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без РФ невозможно провести какие-либо переговоры», — считает Куртулмуш.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Генассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) 24 сентября заявил, что мировое сообщество всё ещё далеко от установления мира на Украине. Он отметил, что виной всему — эскалация конфликта и «гонка вооружений». 25 сентября во время встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским Эрдоган пообещал ему предпринять новые шаги по урегулированию ситуации.

20 сентября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вопрос снятия антироссийских санкций станет одним из предметом обсуждения на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что если стороны не смогут прийти к решению, то конфликт рискует либо расшириться, либо «заморозиться».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. По словам Путина, украинский конфликт нельзя завершить через посредников, также исключено прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.