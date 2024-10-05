Афины , 5 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Руководство греческого футбольного клуба ПАОК после того, как команда проиграла три игры подряд, оштрафовало спортсменов, в том числе россиян Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева. Об этом сообщил греческий портал Sport 24, ссылаясь на источник.

AP/TASS

«Наложили штраф, полагая, что таким образом окажут давление на игроков и они найдут возможности улучшить игру», — говорится в материале, опубликованном 4 октября.

Отмечается, что, по мнению руководства ФК, ряд футболистов играли поверхностно. Издание не смогло узнать размеры штрафов.

ПАОК 3 октября проиграла в домашнем матче румынскому ФКСБ со счётом 0:1, несмотря на то, что гости более получаса играли в меньшинстве. До этого команда также 29 сентября уступила кипрскому «Арису» (0:1), а 25 сентября — турецкому «Галатасараю» (1:3).

Как передавало ИА Регнум, в сентября 2023 года нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу и старшего тренера команды Олега Левина оштрафовали на 10 тыс. рублей каждого за выход из технической зоны в матче с петербургским «Зенитом».

В июне 2024 года комитет по этике Российского футбольного союза дисквалифицировал на три месяца условно полузащитника казанского ФК «Рубин» Руслана Безрукова за шутку про получение денег от «Краснодара» за победу над «Зенитом». Футболиста также оштрафовали на 100 тыс. рублей.