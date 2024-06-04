Москва, 4 июня, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на три месяца условно полузащитника казанского футбольного клуба «Рубин» Руслана Безрукова за шутку про денежный перевод от «Краснодара» за победу над «Зенитом». Об этом во вторник, 4 мая, сообщили в пресс-центре комитета РФС.

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ФК «Рубин» Руслан Безруков

Также за своё высказывание футболиста оштрафовали на сумму в размере 100 тысяч рублей.

«Комитет по этике принял решение оштрафовать Руслана Безрукова за допущенные им высказывания в интервью после матча. Члены комитета выявили нарушение этических норм в данном высказывании», — рассказал председатель комитета по этике Андрей Стукалов.

24 апреля после победы команды «Рубин» над «Зенитом» со счётом 2:0 Безруков пошутил, что ждёт «денежки на карту» от «Краснодара», который боролся с противником казанского клуба за чемпионство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что казанский «Рубин» обыграл «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги, а их встреча завершилась со счётом 3:1.