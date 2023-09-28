Москва, 28 сентября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал на 10 тыс. рублей нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу за выход из технической зоны в матче с петербургским «Зенитом», заявил председатель комитета Артур Григорьянц.

Стоп-кадр трансляции Артём Дзюба

«За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тыс. рублей», — сказал он журналистам.

Футбольный клуб «Локомотив» за массовый выход — оштрафован на 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, встреча питерского футбольного клуба «Зенит» с московским «Локомотивом» прошла 24 сентября и завершилась со счётом 1:2 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила 25 сентября, что в последние годы с футболистом Артёмом Дзюбой происходило «много казусов» и во многом он сам виноват.