Берлин, 5 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) не смогли перейти границу с Польшей, куда бойцы направлялись для прохождения обучения в тренировочном лагере, потому что были пьяны. Об этом 5 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на одного из военных, дезертировавших из рядов ВСУ.

Fabian Sommer/Global Look Press

«Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу… пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», — рассказал собеседник агентства.

В материале отмечено, что он был мобилизован и отправлен в Польшу для обучения на заряжающего танка Leopard, затем покинул тренировочную базу и сбежал в Германию.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 г. бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в рядах украинской армии распространены пьянство и употребление наркотиков, но киевские власти замалчивают эти проблемы.

25 августа того же года в силовых структурах Луганской Народной Республики заявили, что на бывших позициях ВСУ нашли бочку с остатками веществ, применяемых при производстве наркотиков. Один из местных жителей уточнил, что весной 2018 года ВСУ тщательным образом охраняли это место, куда спецмашины постоянно доставляли какие-то грузы.

Ранее российский доброволец с позывным Топаз, некоторое время находившийся в украинском плену, рассказал, что военнослужащие ВСУ регулярно употребляют наркотики и странно себя ведут. Он уточнил, что украинские военные часто били пленных и издевались над ними.

До этого главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь рассказала, что в состав ВСУ и националистических формирований брали наркозависимых. Медик добавила, что бывали случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих ВСУ доставляли с психозами.