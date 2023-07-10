Москва, 10 июля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Украинские военные регулярно употребляют наркотические вещества и ведут себя странно. Находясь в плену, с этим столкнулся российский доброволец с позывным Топаз, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Боец рассказал, как однажды один из украинских военнослужащих взял DVD-диск, насыпал на него порошок, а затем стал себя странно вести.

«Дураком надо быть, чтобы не понять, что это наркота», — сказал Топаз.

Военный был захвачен в плен в ДНР украинскими боевиками из штурмового подразделения «Скала». Над ним издевались несколько недель, часто били. Когда пришёл приказ выдвигаться на запорожское направление, пленного пустили впереди штурмовой украинской группы. Он должен был своими ногами проверить на маршруте движения наличие мин. Российские военнослужащие освободили Топаза в ходе боевого столкновения.

Как сообщало ИА Регнум, главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь подтвердила, что на контрактную службу в украинскую армию и националистические батальоны набирали наркозависимых людей. Медик назвала случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих доставляли с психозами.

В Министерстве обороны РФ 6 июля сообщили о возвращении из украинского плена 45 российских военных. Освобождённых доставили самолётами военно-транспортной авиации в медицинские учреждения для лечения и реабилитации. Сейчас им оказывают медицинскую и психологическую помощь.