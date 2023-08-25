Луганск, 25 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. На бывших позициях украинской армии на территории ЛНР обнаружили бочку с остатками веществ, которые применяют при производстве наркотиков. Об этом 25 августа сообщил источник в силовых структурах.

Известия/Павел Волков

Как рассказал в беседе с РИА Новости источник, на бывших позициях украинских войск нашли бочку с непонятными химическими веществами, после чего пригласили специалистов для отбора проб, анализ которых покажет, что в ней находилось и для чего это готовилось.

«По предварительным данным, бочка наполнена химическими веществами. При помощи тестов нам удалось установить, что это вещества наркотического характера», — сказал он.

Один из местных жителей уточнил, что весной 2018 года ВСУ тщательным образом охраняли это место, куда спецмашины постоянно доставляли какие-то грузы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российский доброволец с позывным Топаз, некоторое время находившийся в украинском плену, рассказал, что военнослужащие ВСУ регулярно употребляют наркотики и странно себя ведут. При этом украинское военные часто били пленных и издевались над ними.

До этого главврач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь рассказала, что в состав ВСУ и националистических формирований набирали наркозависимых. Она уточнила, что бывали случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих ВСУ доставляли с психозами.