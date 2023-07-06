Мелитополь, 6 июля, 2023, 07:45 — ИА Регнум. На контрактную службу в украинскую армию и националистические батальоны набирали наркозависимых людей. Об этом РИА Новости рассказала главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алёна Дихтярь.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Медик подтвердила наличие в областной картотеке достаточного количества документации, где отражены случаи наркотической зависимости среди украинских военных и солдат добровольческих батальонов, включая «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В ряде случаев социальный анамнез тоже был печален: некоторые из них ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, в связи с чем не проходили срочную службу, а далее без проблем поступали на контрактную», — сказала Дихтярь.

Врач также назвала случаи, когда на фоне приёма наркотических препаратов военнослужащих доставляли с психозами.

В дальнейшем сами пациенты и их родственники утверждали, что в расположении части не было проблемой достать наркотик, а кто-то и вовсе пришёл на службу с зависимостью. Встречались и те, кто на службе в первый раз попробовал наркотик, заключила врач.

Как сообщало ИА Регнум, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин оценил вероятность использования на украинцах боевых наркотиков. Многие факторы указывают на то, что Запад испытывает на украинских солдатах биологические наркотические препараты, которые могут производить в американских лабораториях, давно обнаруженных на территории Украины. Подобная практика с применением наркотических веществ существовала ещё во времена гитлеровской Германии, сказал эксперт.

Снайпер группировки российских войск «Юг» рассказал о странном поведении военных ВСУ. Порою у них наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения. По мнению военного, неадекватно ведущие себя бойцы ВСУ принимают какие-то препараты, такое поведение для человека ненормально.