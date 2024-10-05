Угледар, ДНР, 5 октября, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Военному снайперу необходимо придерживаться схемы «выстрелил, ушёл, укрылся», а также учитывать все необходимые обстоятельства, с которыми боец может столкнуться с выхода на позицию до возвращения. Об этом 5 октября рассказал военнослужащий Вооружённых сил России, старший снайпер с позывным Пушкин.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Нужно учитывать абсолютно всё: от начала, с выхода до позиции, и обратно… Тут работает схема — выстрелил и ушёл, скрылся», — приводит слова военнослужащего пресс-служба Министерства обороны России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3920856" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Старший снайпер с позывным Пушкин

Также он подчеркнул, что снайперу необходимо придерживаться правила: с одной огневой позиции допускается произведение одного-двух выстрелов. В противном случае существует риск обратного огня, в том числе с использованием миномётов и беспилотников.

По словам военнослужащего, снайперское оружие позволяет вести огонь не только по живой силе противника, но и по укрытиям и уязвимой технике.

Как передавало ИА Регнум, в августе военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что снайпер пятой бригады первого армейского корпуса Вооружённых сил России поразил украинский беспилотник «Баба-яга» выстрелом из снайперской винтовки. По его словам, это произошло в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике, об освобождении которой Минобороны РФ сообщило 10 сентября.

В сентябре командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что снайперы ежедневно «ведут охоту» за легкобронированной техникой украинских формирований в приграничье Курской области. Он отметил, что каждый день снайперским огнём уничтожается живая сила, легкобронированная техника и боевые бронированные машины противника.