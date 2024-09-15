Курск, 15 сентября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Снайперы спецназа «Ахмат» каждый день «ведут охоту» за легкобронированной техникой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, рассказал «РИА Новости» командир одного из отрядов с позывным Аид.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, украинские военные используют в Суджанском районе рои беспилотников и другое разнообразие техники НАТО, но группа командира активно противодействует ВСУ, уничтожая их вооружения.

«Ежедневно, помимо ликвидации живой силы противника, мы уничтожаем транспорт. В основном это легкобронированный транспорт или боевые бронированные машины», — сказал командир.

Одной из самых значимых целей, уничтоженных на курском направлении операторами FPV-дронов, стал зенитный ракетный комплекс ВСУ. Российский разведывательный беспилотник заметил в поле украинский ЗРК, после чего FPV-расчёт быстро вылетел и тут же поразил его, рассказал боец. Один из операторов FPV-дрона добавил, что за смену российские БПЛА совершают примерно 20-25 боевых вылетов.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курскую область, в результате чего противник потерял до 60 человек и три танка.

Также Минобороны информировало, что российские бойцы за минувшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области. Бои шли у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Покровского и Борок.