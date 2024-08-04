Красногоровка, ДНР, 4 августа, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своём Telegram-канале видеокадры поражения украинского дрона «Баба-Яга» снайпером Вооружённых сил (ВС) России в районе населённого пункта Красногоровка ДНР.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По его словам, военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса ВС РФ заметили БПЛА противника в ночное время суток и приняли решение сбить дрон, но для этого использовались не средства противовоздушной обороны, а снайперская винтовка.

Судя по видеозаписи, российский военный сделал несколько выстрелов. Одна из пуль достигла цели, и дрон ВСУ рухнул на землю.

Как передавало ИА Регнум, в июле штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ вытащили мирных жителей Красногоровки в ДНР из-под завалов трёхэтажного дома, разрушенного в результате обстрелов со стороны ВСУ.

На опубликованной ведомством видеозаписи местные жители рассказали, что бойцы ВСУ, хорошо осведомлённые об их присутствии в посёлке, наносили по ним прицельные удары. Кроме того, украинские артиллеристы пытались уничтожить группу беженцев во время эвакуации из города, и российские военнослужащие спасли от гибели семью из трёх человек, сумев отвлечь огонь на себя.