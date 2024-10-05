Рамалла , 5 октября, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Военное крыло палестинского движения ХАМАС, известное как «Бригады «Аль-Кассам», подтвердило, что один из командиров этого военизированного объединения стал жертвой удара израильской авиации по лагерю беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом организация сообщила в соответствующем заявлении, которое цитирует агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Речь идет о командире по имени Захи Ясер ар-Разак Уфи, о гибели которого ранее заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего в результате удара по лагерю Тулькарм погибли не менее 18 человек.

Израильская сторона утверждала, что погибший отвечал за поставки оружия палестинским бойцам, находящимся в Тулькарме, а также организовывал террористические атаки в Иудее и Самарии.

В ЦАХАЛ уточняли, что Уфи якобы спланировал и возглавил попытку подрыва автомобиля в израильском поселении Атерет на Западном берегу реки Иордан в начале сентября, а также собирался совершить ещё один теракт.

Как сообщало ИА Регнум, до атаки на Тулькарм израильская авиация 1 октября нанесла удар по другому лагерю беженцев — Нусейрат, который находится в секторе Газа. В результате этого нападения погибли как минимум 12 человек.

4 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини проинформировал, что в результате недавних обстрелов Израилем школ в секторе Газа, в которых размещались пункты временного размещения, погиб по меньшей мере 21 палестинец.