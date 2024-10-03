Палестина, 4 октября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Не менее 18 человек стали жертвами израильского удара по лагерю беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщили журналистам 3 октября в министерстве здравоохранения Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Кроме того, ещё несколько человек получили ранения. Агентство WAFA, которое привело данные ведомства, уточнило, что атаке подверглось кафе, которое находится в районе Аль-Хамам на территории лагеря. Обычно в этом месте собиралось большое число жителей указанного временного поселения.

К кафе прибыли машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу Табет. Данные о количестве раненых не приводится. Палестинское общество Красного Полумесяца в свою очередь проинформировало, что его бригады перевезли в медучреждение тела некоторых погибших, а также одного раненого.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Израиль нанёс удар по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. В результате атаки погибли как минимум 12 человек. Среди жертв нападения оказались палестинская журналистка Вафа аль-Удайни и её семья. Еще несколько жителей поселения пострадали.

1 октября израильская авиация атаковала лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана. Из-за удара погибли не менее пяти человек. По информации телеканала Al Mayadeen, целью военных был высокопоставленный командир одного из палестинских движений Мунир Макда.