Вашингтон, 5 октября, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки направят почти $157 млн в качестве гуманитарной помощи пострадавшим жителям Ливана и беженцам. Об этом 4 октября сообщил Госдепартамент США.

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«США предоставят почти $157 млн новой гуманитарной помощи для поддержки населения, пострадавшего от конфликта в Ливане и регионе. Финансирование будет направлено на удовлетворение потребностей внутренне перемещённых лиц и беженцев в Ливане», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что помощь также распространяется на ливанцев, вынужденных из-за эскалации конфликта покинуть дома и переселиться в Сирию.

Согласно заявлению, $82 млн будут предоставлены через Бюро по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Госдепа США, а остальные $75 млн — через Бюро Агентства США по международном развитию (USAID).

В гуманитарную помощь входят продукты питания, вода, гигиенические и санитарные средства, одеяла и средства защиты.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземной операции «Стрелы севера» на юге Ливана. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в рамках операции предусмотрены локализованные рейды, направленные на уничтожение инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

По данным ливанского министерства здравоохранения от 4 октября, с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в результате ударов Израиля по территории Ливана погибли 2023 человека, в том числе 127 детей и 261 женщина. Ещё более 9,5 тысячи человек пострадали.