Одесса, Украина, 5 октября, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Как минимум два взрыва прогремели в Одессе и ещё несколько в Одесской области. Об этом 5 октября сообщает украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения, в момент взрывов в регионе действовал режим воздушной тревоги. Кроме Одессы, взрывы были слышны в населённом пункте Раздельная и в городе Южное. Также сообщалось о появлении беспилотников.

Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не поступала.

Министерство обороны РФ пока не подтверждало нанесение ударов по военным объектам в Одессе и Одесской области. Российское военное ведомство уточняет, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Славянске, временно оккупированном киевским режимом, произошла серия мощных взрывов.

3 октября украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в Киеве. В Киевской области был введён режим воздушной тревоги.

Рано утром в тот же день глава Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его данным, пострадали линии электропередачи. В Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

1 октября взрыв прогремел на территории Одессы. Как пояснил мэр города Геннадий Труханов, в городе сработала система ПВО украинских формирований.