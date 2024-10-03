Киев, 3 октября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 3 октября в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

В Киевской области был введён режим воздушной тревоги. Ранее ночью о взрыве сообщало издание «Страна. ua».

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в указанном регионе.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром глава Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его данным, пострадали линии электропередачи. В Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.