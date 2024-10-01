Одесса, Украина, 1 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. На территории Одессы прогремел взрыв. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В городе слышен взрыв», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Труханова, в Одессе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) украинских формирований.

По данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Одесской области отменили в 12:02 мск.

Минобороны России пока никак ни прокомментировало сообщения о взрыве в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о пожаре, вспыхнувшем на одном из объектов критической инфраструктуры в регионе. Он не уточнил, на каком именно объекте произошло возгорание.

В ночь на 30 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. В тот момент в городе сработала украинская система ПВО и была объявлена воздушная тревога.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровске.