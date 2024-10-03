Харьков, Украина, 3 октября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в украинском Харькове на фоне воздушной тревоги. Об этом 3 октября сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

«В городе слышны взрывы. Будьте осторожны!» — написал Терехов. Позднее он уточнил, что взрывы слышны и в пригороде Харькова.

Также Терехов добавил, что в результате последнего удара по пригороду повреждены линии электропередач, поэтому в ряде районов возможны перебои с подачей электроэнергии.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области с 04:46 мск.

Минобороны России пока никак не прокомментировало сообщения о взрывах в Харькове. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что взрыв прогремел 1 октября на территории Одессы. Как пояснил мэр города Геннадий Труханов, в городе сработала система ПВО украинских формирований.

30 сентября глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о пожаре, вспыхнувшем на одном из объектов критической инфраструктуры в регионе. Он не уточнил, на каком именно объекте произошло возгорание.