Киев, 4 октября, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В городе Славянске, временно оккупированном киевским режимом, произошла серия мощных взрывов. Об этом 4 октября сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут», ― говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Также в небе над Славянском зафиксировали дым после взрывов. Официальной информации о происшествии не поступало.

Минобороны России пока не подтверждало нанесение ударов по военным объектам в Славянске. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что ВС России наносят удары исключительно по используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября украинское издание «Общественное» сообщило о взрыве в Киеве. В Киевской области был введён режим воздушной тревоги.

Рано утром в тот же день глава Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. По его данным, пострадали линии электропередачи. В Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

1 октября взрыв прогремел на территории Одессы. Как пояснил мэр города Геннадий Труханов, в городе сработала система ПВО украинских формирований.