Махачкала, 5 октября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Семьям погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Карабудахкентском районе Республики Дагестан выплатили по миллиону рублей. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

«13 млн рублей выделено из резервного фонда правительства Республики Дагестан семьям погибших на АЗС в Карабудахкентском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

В ходе совещания рабочей группы обсуждены вопросы оказания помощи пострадавшим в результате трагедии. Распоряжение о материальных выплатах семьям погибших подписал председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Уточняется, что в ближайшее время денежные средства также выплатят пострадавшим. Дополнительную адресную помощь окажут благотворительные фонды.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар. По последним данным МЧС России, в результате трагедии погибли 13 человек, ещё 11 пострадали.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Владельца АЗС Марата Джанхуватова отправили под стражу на два месяца, до 28 ноября.