Белгород, 4 октября, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на территории производственного предприятия в селе Песчанка Белгородской области после детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск, сообщил 4 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Sergey Petrov / Global Look Press

Он отметил, что также частично обрушился угол здания, которое подверглось атаке дрона.

«Село Песчанка Старооскольского городского округа атаковано ВСУ. В результате детонации БПЛА на территории производственного предприятия частично обрушился угол здания и произошло возгорание», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пожар удалось оперативно ликвидировать. Также были повреждены фасад и остекление в соседнем здании. Кроме того, взрывной волной выбило окна в жилом доме.

Согласно предварительным данным, которые привёл губернатор, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появлялась информация о том, что дрон ВСУ атаковал село Новая Таволжанка Белгородской области. Из-за удара пострадали семь мирных жителей. Двоих пострадавших медики направили в больницы.

Минобороны РФ проинформировало, что в ночь с 3 на 4 октября в небе над Белгородской областью российские военные обезвредили шесть БПЛА украинской армии. Такое же количество было нейтрализовано в Воронежской области. Кроме того, пять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, а ещё один — в небе над Ростовской областью.