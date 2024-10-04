Москва, 4 октября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили 12 исков от родственников погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», — указано в Telegram-канале судов.

Пока что вопрос о принятии исковых заявлений к судебному производству не решён.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта 2018 года во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, 37 из которых дети. В качестве фигурантов по уголовным делам, возбуждённым по факту произошедшей трагедии, проходили 15 человек. Всего после трагедии суды рассматривали четыре уголовных дела.

Генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок осудили на 13 лет и шесть месяцев. Однако в ноябре 2023 года она вышла на свободу. Причиной СМИ называли заболевание, которое препятствовало её нахождению в местах отбывания наказания.

По схожей причине раньше срока из мест лишения свободы выпустили начальника пожарного караула Сергея Генина, приговорённого к пяти годам колонии. Его освободили под подписку о невыезде.

Бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей. Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина — к шести годам заключения. Различные сроки получили ещё пять других фигурантов.