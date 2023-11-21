Белград, 21 ноября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу. Об этом 21 ноября сообщает Telegram-канал «112».

Александр Кряжев/РИА Новости Надежда Судденок

«Надежда Судденок, экс-гендиректор «Зимней вишни», вышла на свободу», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта 2018 года во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, 37 из которых дети. В качестве фигурантов по уголовным делам, возбуждённым по факту произошедшей трагедии, проходили 15 человек.

Генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок осудили на 13 лет и шесть месяцев.

Бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей.

Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — пяти годам лишения свободы.

В апреле 2023 года суд освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, который был осуждён по статье о халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Такое решение вынесли в связи с заболеванием Генина, которое препятствовало содержанию под стражей. Его освободили под подписку о невыезде.

Гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова получила 14 лет колонии, технический директор комбината Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин — восемь лет тюрьмы, руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко — шесть с половиной лет тюремного заключения.

Подчиненного Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина осудили на пять лет и шесть месяцев лишения свободы.