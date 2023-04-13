Кемерово, 13 апреля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Суд освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, который был осуждён по статье о халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Цитата из видео ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Начальник караула Сергей Генин, командир отделения Антон Бредов и пожарный Александр Малышенко

«Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде», — приводит агентство слова собеседника.

Уточняется, что соответствующее ходатайство было подано сотрудниками прокуратуры. Отмечается, что в СИЗО у осуждённого было выявлено онкологическое заболевание, в настоящее время он находится в гражданском лечебном учреждении. По информации журналистов, срок отбытия его наказания истекает 25 апреля, приговор в силу пока не вступил, пожарный содержался под стражей.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Пожар унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. Всего по факту трагедии суды рассматривали четыре уголовных дела, фигурантами по которым проходили 15 человек.

Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина обвинили в халатности при тушении пожара в торговом центре. По мнению следователей, спасатель во время пожара действовал непрофессионально, и это привело к массовой гибели людей.

Заводский районный суд Кемерова признал Андрея Бурсина и Сергея Генина виновными в халатности при тушении пожара. В суде сочли, что Бурсин виновен в гибели 60 человек, а Генин — 37 человек. Их приговорили к шести и пяти годам колонии соответственно. Оба пожарных обжаловали приговор.