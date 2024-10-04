Тель-Авив, Израиль, 4 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Израильские военные уничтожили в городе Тулькарме на Западном берегу реки Иордан главу местной ячейки палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Global Look Press

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Шин Бет истребители ВВС под руководством Шин Бет (контрразведка Израиля) ударили по району Тулькарма и уничтожили террориста Захи Ясира ар-Разака Уфи, главу ячейки ХАМАС в Тулькарме», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 октября Армия обороны Израиля заявила, что нанесла «точечный» удар по Бейруту. По данным телеканала Al Jazeera, израильская авиация атаковала район Башура в центре ливанской столицы. В результате удара, по данным министерства здравоохранения Ливана, погибли девять человек, ещё 14 пострадали. Как сообщал новостной канал Sky News Arabia, целью удара по центральному району Бейрута стал центр медицинской службы, связанный с ливанским шиитском движением «Хезболла».

После удара по Бейруту ЦАХАЛ заявила о ликвидации Махмуда Юсефа Аниси, одного из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет для «Хезболлы». По данным Axios, одной из целей Израиля также был вероятный преемник генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, погибшего в конце сентября.