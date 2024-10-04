Москва, 4 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Об этом 4 октября сообщили в Минобороы РФ.

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Глава оборонного ведомства от лица президента России Владимира Путина и от себя лично поздравил солдат с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение должностных обязанностей. Из рук Белоусова военные также получили именное огнестрельное оружие.

«На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге», — сказал министр обороны страны.

Белоусов назвал военных истинной опорой страны и подчеркнул, что их поддерживают миллионы россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Белоусов вручил военным «Золотые Звёзды» в Национальном центре управления обороной РФ. Он подчеркнул, что заслуги участников специальной военной операции по достоинству оценены главой государства. Своими ратными трудами и успехами военнослужащие способствуют достижению целей спецоперации, вносят весомый решающий вклад в укрепление обороноспособности РФ, добавил глава военного ведомства.

30 июля Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск (ВДВ) с юбилеем и вручил госнаграды десантникам, отличившимся в зоне проведения СВО. Военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, вручили орден Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова и медали «За храбрость» II степени.