Киев, 4 октября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) направило выбитую российскими войсками из Угледара Донецкой Народной Республики 72-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) на новые позиции, не разрешив отдохнуть. Об этом 4 октября заявила украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

XIMENA BORRAZAS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS

«Думаю, представляете, каково морально-психологическое состояние бойцов. Даже командиры пишут рапорты об отстранении их от командования», — отметила она.

По информации Кириенко-Мериновой, 72-я ОМБр сильно истощена, в некоторых батальонах не осталось пехоты. Тем не менее бойцов отправили занимать позиции, с которых сбежала 123-я бригада территориальной обороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, украинский телеканал «Общественное» 4 октября сообщил, что бойцы 123-й бригады теробороны ВСУ после отказа занимать назначенные им позиции вышли на митинг в Николаевской области. Они заявили, что решились на такой шаг из-за бедственного положения, формирование не получило необходимого вооружения и осталось без снабжения. Также в бригаду набрали военных, которые не прошли достаточную подготовку.

3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении Угледара бойцами Вооружённых сил РФ. Российские военкоры опубликовали панорамные видео юго-западной части города, где ещё недавно шли бои.

Во время зачистки Угледара российскими солдатами в плен сдались 44 украинских бойца. За последнюю неделю в зоне ответственности войсковой группировки «Восток», освободившей город, погибли 890 военных ВСУ.

Британский телеканал Би-би-си, 2 октября ссылаясь на данные от бойцов 72-й бригады ВСУ, сообщил, что украинские военные начали бежать из Угледара, не дожидаясь приказа. При этом российские войска к тому времени держали под огнём пути отхода, приходилось уходить по ночам, чтобы был шанс спастись.