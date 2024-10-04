Николаев, Украина, 4 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Военнослужащие 123-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались выполнять поставленную перед ними боевую задачу и, самовольно оставив место дислокации, устроили митинг в Николаевской области. Об этом 4 октября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Nazar Furyk/Global Look Press

В материале отмечается, что бойцы протестуют, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке личного состава и недостатку вооружения для участия в боевых действиях на донецком направлении. Командир взвода по имени Сергей объяснил, что на этот шаг их подтолкнула нехватка ресурсов и отсутствие снабжения на передовой.

«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить ПКМы (пулемёт Калашникова модернизированный), пулеметы. [Мне ответили, что] у нас нет, мы не можем предоставить», — рассказал военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в российский плен боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко 1 октября заявил, что многие украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, готовы повернуть орудия в сторону Киева. Он не исключил, что в перспективе на Украине произойдёт государственный переворот из-за невыносимой обстановки в стране. Он призвал украинцев отказываться участвовать в боях, а также поднять бунт против мобилизации, ведущей к гибели людей.

19 августа депутат Верховной рады Руслан Горбенко проинформировал о том, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Он уточнил, что общая численность ВСУ на тот момент составляла 1 млн человек. Таким образом, доля военнослужащих, которые сбежали из армии или отказались воевать, превышала 8%.

21 августа депутат Верховной рады, член оборонного комитета украинского парламента Александр Федиенко признал, что дезертирство в рядах Вооружённых сил Украины носит массовый характер. Он отметил, что свои части самовольно оставляют тысячи бойцов.