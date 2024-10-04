Москва, 4 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Сети появились первые панорамные кадры Угледара, снятые дроном после того, как российская армия освободила город от Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующую запись 3 октября опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Телеграм-канал «Минобороны России»

На кадрах показали юго-западную часть города, где шли бои. На них можно увидеть разрушенные и обгоревшие многоэтажные дома.

По данным источника, кадры сделали военные 37-й мотострелковой бригады 36-й армии группировки российских войск «Восток».

Минобороны России 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара российской армией. В российском оборонном ведомстве добавили, что населённый пункт освободили в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Донецкой Народной Республики учредят госнаграду за освобождение города. Он добавил, что в ближайшее время будет проведено разминирование территории населённого пункта и близлежащих районов. После этого власти приступят к оценке и составлению планов по восстановлению города.

Президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Угледара. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 4 октября добавил, что президент проводит регулярные встречи с военным руководством страны.