Москва, 4 октября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой перенёс экстренную операцию.

Сергей Бобылев/ТАСС Александр Мостовой

В пятницу, 4 октября, 56-летний экс-игрок российской сборной рассказал, что у него обнаружили камни в почках.

«Во вторник (1 октября. ― Прим. ред.) почувствовал себя неважно, в среду меня госпитализировали. Зашевелился камень в почке. Сделали операцию», ― сообщил Мостовой в беседе с «РИА Новости».

Бывший спортсмен добавил, что в настоящее время его состояние оценивается как стабильное, выходные он проведёт в больнице под наблюдением медиков. Это уже четвёртая подобная операция у Мостового за последние годы.

Александр Мостовой в 1987–1991 годах выступал за московский «Спартак», затем играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Как сообщало ИА Регнум, полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в середине августа получил перелом лучевой кости правой руки со смещением. Его прооперировали. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что футболист серьёзно травмировался в матче пятого тура чемпионата России против «Химок» и, вероятно, не примет участие в ближайшем матче против московского «Спартака».

Российскому полузащитнику испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну в августе провели операцию на правой лодыжке. Травму игрок получил в середине июля на тренировке.