Санкт-Петербург, 18 августа, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением, в ближайшее время ему проведут операцию, сообщила 18 августа пресс-служба клуба.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок получил повреждение в матче пятого тура чемпионата России против «Химок». Его заменили в середине первого тайма.

«По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Зенита».

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил журналистам, что Глушенков получил серьёзную травму и, вероятно, не примет участие в ближайшем матче против московского «Спартака».

В текущем сезоне Глушенков, перешедший в «Зенит» летом 2024 года из московского «Локомотива», провёл за петербургский клуб семь матчей, забил в них девять голов (в том числе семь — в чемпионате, он лидирует в списке бомбардиров РПЛ) и сделал одну голевую передачу.

Как передавало ИА Регнум, в матче с «Химками» «Зенит» пропустил первый гол в нынешнем сезоне и впервые потерял очки. Игра завершилась со счётом 1:1. Предыдущие четыре встречи петербургский клуб выиграл с общим счётом 14:0. «Зенит» сохранил первое место в турнирной таблице, он опережает московское «Динамо» на одно очко.

«Зенит» объявил о переходе Глушенкова 20 июня. Сумма трансфера составила 6,3 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до 2028 года. В прошлом сезоне Глушенков, выступая за «Локомотив», принял участие в 29 матчах РПЛ, забил семь голов и сделал 14 результативных передач.