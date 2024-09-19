Вашингтон, 19 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис стала первым за последние десятилетия кандидатом в президенты от Демократической партии, не получившим поддержку со стороны американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Teamsters. Об этом 18 сентября сообщило издание Newsweek.

(сс) Prachatai Вице-президент США Камала Харрис

«Камала Харрис стала первым за более чем два десятилетия кандидатом от Демпартии, который не заручился поддержкой Teamsters на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что профсоюз Teamsters, представляющий более 1,3 миллиона работников, неизменно поддерживал кандидатов в президенты США от Демократической партии, но в рамках текущей предвыборной гонки не одобрил ни одного из кандидатов.

Согласно заявлению президента Teamsters Шона О’Брайана, ни Камала Харрис, ни кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не взяли на себя никаких обязательств по обеспечению интересов членов профсоюза. При этом профсоюз по-прежнему призывает своих членов участвовать в предстоящих президентских выборах.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. В августе вице-президента Камалу Харрис по итогам Национального съезда Демократической партии в Чикаго утвердили в качестве кандидата в президенты США от демократов.

10 сентября между Дональдом Трампом и Камалой Харрис прошли теледебаты, в ходе которых соперники на предстоящих президентских выборах обсудили в числе прочего конфликт на Украине. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала предвыборные дебаты в США шоу в исполнении людей, которые не несут ответственности за свои слова.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.