Профсоюз в США впервые за 20 лет не одобрил кандидата от демократов
Newsweek: профсоюз в США впервые за 20 лет не поддержал кандидата от демократов
Вашингтон, 19 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис стала первым за последние десятилетия кандидатом в президенты от Демократической партии, не получившим поддержку со стороны американского и канадского профсоюза работников сферы автомобильных перевозок Teamsters. Об этом 18 сентября сообщило издание Newsweek.
«Камала Харрис стала первым за более чем два десятилетия кандидатом от Демпартии, который не заручился поддержкой Teamsters на президентских выборах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что профсоюз Teamsters, представляющий более 1,3 миллиона работников, неизменно поддерживал кандидатов в президенты США от Демократической партии, но в рамках текущей предвыборной гонки не одобрил ни одного из кандидатов.
Согласно заявлению президента Teamsters Шона О’Брайана, ни Камала Харрис, ни кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не взяли на себя никаких обязательств по обеспечению интересов членов профсоюза. При этом профсоюз по-прежнему призывает своих членов участвовать в предстоящих президентских выборах.
Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке. В августе вице-президента Камалу Харрис по итогам Национального съезда Демократической партии в Чикаго утвердили в качестве кандидата в президенты США от демократов.
10 сентября между Дональдом Трампом и Камалой Харрис прошли теледебаты, в ходе которых соперники на предстоящих президентских выборах обсудили в числе прочего конфликт на Украине. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала предвыборные дебаты в США шоу в исполнении людей, которые не несут ответственности за свои слова.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.