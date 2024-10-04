Лондон, 4 октября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Массовое вымирание динозавров было вызвано падением не одного, как считалось ранее, а двух астероидов. К такому выводу пришла группа учёных из Великобритании, США и Германии, результаты исследований которых были опубликованы в журнале The Guardian.

NASA

Эксперты изучили подводный кратер близ побережья Гвинеи и пришли к выводам, что он образовался в результате падения астероида шириной около 402 м. Его столкновение с Землёй произошло примерно в то же время, что и падение другого большого астероида на территории полуострова Юкатан в Мексике, после которого произошло мел-палеогеновое вымирание.

В материале отмечается, что столкновение космического тела с землёй спровоцировало интенсивные подземные толчки и цунами, которое, по оценкам специалистов, могло пересечь Атлантический океан.

Как сообщало ИА Регнум, потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии около 300 тыс. км 30 июня. Астероид является относительно крупным небесным камнем группы Аполлона.

27 июня астероид 2011 UL21 приблизился к Земле на расстояние примерно 6,4 млн км, что стало наименьшим значением для этого небесного тела более чем за 100 лет. Астероид получил название «Убийца планет» за свою способность нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, что может спровоцировать глобальные климатические изменения. Размер небесного тела больше, чем габариты 99% объектов, которые проходят недалеко от Земли.

Учёные из Института ядерных исследований РАН рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение. Так, частицы лёгкой тёмной материи, невидимой для любых телескопов, способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение.