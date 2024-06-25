Лондон, 26 июня, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Астероид 2011 UL21 приблизится к Земле 27 июня на расстояние примерно 6,4 млн км, что станет самым наименьшим значением для этого небесного тела за более чем за 100 лет. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Kevin Gill Пролёт астероида

Астероид получил название «убийца планет» за свою способность нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, что может спровоцировать глобальные климатические изменения. Жители Земли смогут наблюдать за астероидом через телескоп.

В публикации отмечается, что размер указанного небесного тела больше чем габариты 99% объектов, которые проходят недалеко от нашей планеты. Авторы статьи уточнили, что астероид по размерам сопоставим с горой Эверест.

Вместе с тем, в этот раз расстояние его сближения с Землей будет 17 раз больше того расстояния, на которое Луна удалена от земной поверхности. В следующий раз астероид приблизится к нашей планете в 2089 году. Он пройдёт в 2,7 млн км от Земли.

Специалисты Массачусетского технологического института (США) считают, что в ближайшее тысячелетие землянам не грозит столкновение с этим небесным телом.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года жители Германии наблюдали падение небольшого небесного тела на Землю. Оно достигало около 1 метра в диаметре. Объект взорвался в небе над Берлином. О падении небесного тела знали заранее.

В мае пересекающий небо метеор заметили над Португалией. Жители страны делись в социальных сетях фотографиями и видеозаписями с пролётом указанного объекта.