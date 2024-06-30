Москва, 30 июня, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии около 300 тыс. км. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Института прикладной математики им. Келдыша Российской академии наук.

NASA/Goddard/Global Look Press

«Минувшей ночью телескопами сети сопровождался пролёт потенциально опасного астероида 2024 МК, разминувшегося с Землёй на расстоянии около 300 тыс. км», — говорится в сообщении.

В институте уточнили, что этот астероид является относительно крупным небесным камнем группы Аполлона.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня астероид 2011 UL21 приблизился к Земле на расстояние примерно 6,4 млн км, что стало наименьшим значением для этого небесного тела более чем за 100 лет. Астероид получил название «убийца планет» за свою способность нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, что может спровоцировать глобальные климатические изменения. Размер небесного тела больше чем габариты 99% объектов, которые проходят недалеко от Земли.