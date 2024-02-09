Москва, 9 февраля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Учёные из Института ядерных исследований РАН рассказали о невидимых астероидах, способных вызвать землетрясение. Подробности недавнего исследования «Газете.Ru» представил старший научный сотрудник и один из авторов исследования Дмитрий Левков.

Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

Так, частицы легкой тёмной материи, невидимой для любых телескопов, способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение. В статье 2018 года сотрудники института доказали факт того, что темная материя должна сливаться в капли. Однако в недавних исследованиях они выяснили, что эти капли засасывают темную материю вокруг. В результате и масса может достичь массы астероида.

«Можно назвать выросшую каплю бозе-астероидом, хотя это мой авторский термин, который нельзя считать научным», — рассказал Левков.

Старший научный сотрудник ИЯИ добавил, что этот астероид должен быть невидимым и неосязаемым. В случае если траектория подобного астероида пересечётся с Землей, он пройдет сквозь нее, не оставив кратера. Однако, как считают учёные, это не пройдёт для людей незаметно. Гравитации подобных астероидов будет достаточно, чтобы при проходе сквозь Землю вызвать землетрясение. Исследователи отмечают, что это можно сравнить с тем, как лунное тяготение вызывает приливы и отливы.

Как сообщало ИА Регнум, российские учёные в августе 2023 года приняли участие в проекте, который направлен на поиск трудноуловимых частиц тёмной материи при помощи специального детектора. Тёмной материей учёные называют форму материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии, поэтому она недоступна прямому наблюдению. Такая материя составляет около четверти массы-энергии Вселенной и проявляется только в гравитационном взаимодействии.

Американские учёные в августе 2023 года выразили обеспокоенность нынешним положением Земли, так как планета переживает стремительный всплеск экстремальных климатических и геодинамических явлений. Учёные полагают, что изменения на планете ведут к учащению и росту масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий.