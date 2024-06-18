Медведев призвал к содействию интеграции платежных систем РФ и АСЕАН
Медведев: отключение России от SWIFT стимулирует переход на нацвалюты в расчётах
Владивосток, 18 июня, 2024, 07:41 — ИА Регнум. России необходимо стимулировать интеграцию платёжных систем со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на площадке Международного межпартийного форума во Владивостоке.
«Большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы Swift, это создаёт сложности, не буду скрывать. Но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчётах», — отметил он.
В контактах со странами АСЕАН Россия старается способствовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, добавил Медведев, указав, что речь идёт о защите инвестиций, содействии торговле с помощью упрощения различных процедур, включая таможенные, взаимном открытии рынков, капиталов и услуг, укреплении деловых связей через профильные механизмы кооперации, включая Деловой совет «Россия — АСЕАН», Деловой консультативный совет организации, а также по линии торгово-промышленных палат России и государств — членов ассоциации.
Это делается в том числе и для обеспечения вопросов продовольственной безопасности, заключил зампред Совбеза.
Как сообщало ИА Регнум, согласно статданным аналитиков Банка России, доля рубля в расчётах между РФ и Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Этого показателя удалось достичь ещё в марте. В годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов. По итогам первого квартала 2024 года российские экспортёры отправили на рынок Европы продукцию на общую сумму в 15,4 млрд долларов.
Доверие к западным платёжным системам подорвано самим Западом, заявил 7 июня в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. По его словам, доля расчётов по экспорту России в токсичных западных валютах сократилась вдвое, а доля рубля в период с 2021 по 2023 год выросла почти в три раза, до 39%. Россия будет расширять расчёты в национальных валютах со своими партнёрами, добавил глава государства.