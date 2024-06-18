Владивосток, 18 июня, 2024, 07:41 — ИА Регнум. России необходимо стимулировать интеграцию платёжных систем со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на площадке Международного межпартийного форума во Владивостоке.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы Swift, это создаёт сложности, не буду скрывать. Но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчётах», — отметил он.

В контактах со странами АСЕАН Россия старается способствовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, добавил Медведев, указав, что речь идёт о защите инвестиций, содействии торговле с помощью упрощения различных процедур, включая таможенные, взаимном открытии рынков, капиталов и услуг, укреплении деловых связей через профильные механизмы кооперации, включая Деловой совет «Россия — АСЕАН», Деловой консультативный совет организации, а также по линии торгово-промышленных палат России и государств — членов ассоциации.

Это делается в том числе и для обеспечения вопросов продовольственной безопасности, заключил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, согласно статданным аналитиков Банка России, доля рубля в расчётах между РФ и Европой в 2024 году достигла рекордного уровня в 58,5%. Этого показателя удалось достичь ещё в марте. В годовом выражении доля рубля увеличилась более чем на 10 процентных пунктов. По итогам первого квартала 2024 года российские экспортёры отправили на рынок Европы продукцию на общую сумму в 15,4 млрд долларов.

Доверие к западным платёжным системам подорвано самим Западом, заявил 7 июня в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. По его словам, доля расчётов по экспорту России в токсичных западных валютах сократилась вдвое, а доля рубля в период с 2021 по 2023 год выросла почти в три раза, до 39%. Россия будет расширять расчёты в национальных валютах со своими партнёрами, добавил глава государства.