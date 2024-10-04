Ессентуки, Ставропольский край, 4 октября, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Жительница Ессентуков в Ставропольском крае Юлия Полий, муж которой попал в плен к украинским боевикам, где он подвергается пыткам, записала видеообращение к ООН, в котором потребовала, чтобы мировая общественность призвала к ответу киевский режим за нарушение правил ведения войны и помогла вернуть её супруга домой.

Sean Kilpatrick/Global Look Press

«Прошу Организацию Объединённых Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — привело слова женщины «РИА Новости».

Юлия рассказала, что с ней связались через мессенджер Telegram, заявив, что её муж находится в плену у украинских формирований, и потребовали для его освобождения поджечь военкомат в Пятигорске или военную машину.

«Если не пришлю видео, мне пришлют видео с его отрезанной головой. Прошу общественность о помощи. Помогите», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Полий рассказала, что её 47-летний муж направился в зону специальной военной операции из Ессентуков в августе. В семье четверо детей и уже есть внук. По её словам, 10 сентября он ушёл на задание и пропал без вести, а 13 сентября с ней связались и прислали видео с жестоким избиением её супруга.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 1 октября сообщило, что российские военные, попавшие в плен к ВСУ, подверглись пыткам и другим формам жестокого обращения. Уточнялось, что киевские боевики били пленных по коленям и суставам, пытали их электрическим током, а также разряжали оружие возле их головы.

В начале сентября взятый в плен десантник ВСУ признался, что участвовал в расстреле троих российских пленных в приграничных районах Курской области. Он также рассказал, что командование ВСУ дало своим подчинённым приказ в ходе вторжения расстрелять пассажирский поезд.