Ессентуки, Ставропольский край, 3 октября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Жена пленного российского бойца Сергея Полия по имени Юлия, проживающая в Ессентуках, 3 октября рассказала, что украинские боевики потребовали от неё снять на видео поджог военкомата и автомобиля военных ВС РФ, угрожая в противном случае убить её супруга.

Denis Bocharov/Global Look Press

Как отметила в беседе с «РИА Новости» женщина, её 47-летний муж направился в зону спецоперации в августе из Ессентуков. В семье четверо детей и уже есть внук.

По словам Юлии, 10 сентября Сергей ушёл на задание и пропал без вести, а 13 сентября около полуночи ей позвонили с неизвестного номера.

«Я долго не решалась взять, потом ответила — и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное. На нём я узнала своего мужа», — сказала она.

Женщина отметила, что спустя несколько минут после получения ею видео раздался новый звонок, на котором её супруг под диктовку назвал условия освобождения его из плена.

«Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла всё это на видео и прислала его. На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое — с отрезанной головой моего мужа», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) стало известно, что попавшие в плен к украинским боевикам российские военные подверглись пыткам или другим формам жестокого обращения. Отмечалось что боевики ВСУ применяли по отношению к пленным удары по коленям и суставам, а также поражение электрическим током, а также разряжали оружие возле их головы.

В марте ООН также подтверждало, что бойцы украинских формирований подвергали пыткам российских пленных с декабря 2023 года по февраль 2024 года. По словам пленных солдат армии России, их удерживали в подвалах домов в Харьковской области и в ходе допросов избивали деревянными палками и пытали током.

В начале сентября взятый в плен украинский боевик рассказал, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных в приграничье Курской области. Он также признался, что командование ВСУ в ходе вторжения приказало расстрелять пассажирский поезд.