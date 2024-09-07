Москва, 7 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Взятый в плен украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных. Видео с допросом украинского военнопленного опубликовал канал RT.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Привели трёх военнопленных. Мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали: «Выбирай: либо ты, либо они». Я их взял и расстрелял», — признался пулемётчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По его словам, о том, что он находится на российской территории, десантник ВСУ узнал, когда его взяли в плен.

Пленный добавил, что украинское командование при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, чтобы подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал 7 сентября, что украинское командование отправляет бойцов в Курскую область обманом. Мужчина добавил, что, когда осознал, что находится на территории РФ, ничего с этим не смог сделать, так как командование угрожало ему расправой. В итоге он сдался в плен бойцам группировки российских войск «Север».

Командир бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба 6 сентября рассказал, что в личных вещах ликвидированного в Курской области спецназовца ВСУ нашли инструмент для клеймения, который мог использоваться для пыток пленных.

По данным Минобороны России, в период с 31 августа по 6 сентября в плен сдался 41 украинский военный.