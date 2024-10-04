Николаев, Украина, 4 октября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Военные из 123-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые отказались выполнять боевую задачу и самовольно покинули линию фронта в Донбассе, устроили митинг в Николаевской области. Об этом 4 октября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Juan Moreno/Global Look Press

По данным телеканала, на акцию протеста из-за проблем в армии в Вознесенске вышли около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады теробороны.

«Бойцы протестуют, чтобы привлечь внимание к недостаточной подготовке и нехватке вооружения для участия в боевых действиях на донецком направлении», ― рассказал командир взвода Сергей.

Начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пообещал наказать взбунтовавшихся бойцов и офицеров.

Как сообщало ИА Регнум, попавший в российский плен боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко 1 октября заявил, что многие украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, готовы повернуть орудия в сторону Киева. Он не исключил, что в перспективе на Украине произойдёт государственный переворот из-за невыносимой обстановки в стране. Он призвал украинцев отказываться участвовать в боях, а также поднять бунт против мобилизации, ведущей к гибели людей.

Командир украинских боевиков по имени Юрий сообщил, что находящиеся на линии боевого соприкосновения бойцы украинских формирований выступают за мирные переговоры с Россией. По словам украинского офицера, его пугает перспектива непрекращающегося конфликта на Украине. При этом другие бойцы ВСУ также высказываются за возможные переговоры.

Сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Максим Шевченко 29 сентября заявил, что украинцам стоит любыми способами уклоняться от военной службы, обстановка на поле боя очень тяжёлая.

Командир роты киевской армии Виктор Баранов заявил, что в ВСУ набирают неподготовленных бойцов. Они не готовы ни физически, ни психологически. По его словам, новобранцы еле ходят, а один из тактических медиков и вовсе потерял сознание, когда накладывал жгут.